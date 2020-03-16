Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

У двух детей пациентки, зараженной Covid-19, а также у гражданина Узбекистана, прилетевшего из Стамбула, обнаружен коронавирус.

Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщает zakon.kz со ссылкой на Gazetz.uz.

В воскресенье в министерстве здравоохранения республики сообщили, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус. Позднее минздрав уточнил, что речь идет о женщине.

Выявлено еще три случая коронавируса. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, также выявлена инфекция, - сказал представитель минздрава. Их возраст не уточняется.

Четвертый случай коронавируса выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта в 05:15 рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Стамбула.

Врачи и специалисты проводят лечение и эпидемиологическое расследование согласно установленным стандартам. Принимаются профилактические меры по недопущению распространения заболевания, - говорится в сообщении.

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