Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

После возвращения КНР к нормальной жизни, в стране вновь появится риск эпидемии коронавируса.

Фото : riafan16 марта 2020, 07:52

После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на федеральное агентство новостей.

Об этом заявил глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи.

По его мнению, после возвращения КНР к нормальной жизни, в стране вновь появится риск эпидемии коронавируса.

По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна [эпидемии]. Надеюсь, этого не произойдет, - говорит Фаучи.

Ученый прогнозирует, что в США эпидемия продлится несколько месяцев. По его словам, срок зависит от эффективности мер по контролю над распространением вируса.

Если вы хотите знать, какая будет динамика, - посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае дошли до пика, сейчас там показатели снижаются. Несколько дней назад там зарегистрировали всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было ранее, - отмечает ученый.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 5,8 тыс. человек. Победили недуг 73,9 тыс. пациентов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты