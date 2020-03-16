Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

После возвращения КНР к нормальной жизни, в стране вновь появится риск эпидемии коронавируса.

После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на федеральное агентство новостей.

Об этом заявил глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи.

По его мнению, после возвращения КНР к нормальной жизни, в стране вновь появится риск эпидемии коронавируса.

По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна [эпидемии]. Надеюсь, этого не произойдет, - говорит Фаучи.

Ученый прогнозирует, что в США эпидемия продлится несколько месяцев. По его словам, срок зависит от эффективности мер по контролю над распространением вируса.

Если вы хотите знать, какая будет динамика, - посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае дошли до пика, сейчас там показатели снижаются. Несколько дней назад там зарегистрировали всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было ранее, - отмечает ученый.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 5,8 тыс. человек. Победили недуг 73,9 тыс. пациентов.

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