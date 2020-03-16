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ВОЗ ожидает рост смертности в Европе от коронавируса в ближайшее время

Многие страны находятся только на начальной стадии эпидемии.

Фото : КР16 марта 2020, 08:10

Смертность от нового коронавируса в странах Европы будет расти в ближайшее время, так как многие страны находятся только на начальной стадии эпидемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели, - сказал он.

По его словам, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.

Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад, - сказал он.


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