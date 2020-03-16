Министерство торговли и интеграции дало рекомендации для защиты здоровья граждан

Установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности.

Из-за пандемии коронавируса в целях защиты жизни и здоровья граждан Министерство торговли и интеграции дало рекомендаци, сообщает zakon.kz.

В целях исполнения Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан Министерство торговли и интеграции рекомендует:

1. Установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности;

на территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки;

продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер;

продажу хлебо-булочных и кондитерских изделий осуществлять только в упакованном виде.

2. Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

‌О рекомендациях по усилению мер санитарной безопасности сообщим дополнительно.

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