Эстафету олимпийского огня отменили в Греции из-за голливудского актера

Невольным "виновником" стал голливудский актер Джерард Батлер, зажигавший факел.

Греческий олимпийский комитет (HOК) спустя два дня после начала эстафеты олимпийского дня Игр-2020 остановила ее. Причина - большой интерес жителей страны на фоне глобальной пандемии нового коронавируса, передает zakon.kz.

Олимпийский огонь достиг греческих городов Каламата, а затем - Спарты. Именно в этом городе произошло событие, после которого властям Греции пришлось остановить всю эстафету. Невольным "виновником" стал голливудский актер Джерард Батлер, зажигавший факел. Он известен ролью царя Леонида в фильме "300 спартанцев", и жители Спарты, несмотря на призывы властей не собираться толпами, чтобы не допустить распространение коронавируса, пришли на главную площадь и громогласно встретили знаменитость. Такая ситуация заставила НОК Греции остановить дальнейшую эстафету, поскольку наличие в толпе хотя бы одного носителя коронавируса способно распространить заразу на всех присутствующих.

Говоря об отмене эстафеты, НОК Греции выразил сожаление, что пришлось пойти на такие меры.

Это еще более прискорбно после огромного успеха эстафеты в течение первых двух дней, когда на маршруте и на церемониях собралось большое количество людей. К сожалению, последние события, связанные с распространением вируса COVID-19, привели HOC, совместно с Министерством здравоохранения Греции, к выводу, что отмена эстафеты - наилучшее возможное решение для содействия сдерживанию вируса. Олимпийский огонь будет передан в соответствии с планом Организационному комитету Токио-2020 в четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе, хотя публика не будет присутствовать, - сообщили в НОК Греции.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал данное решение.

Мы полностью понимаем решение, принятое Греческим олимпийским комитетом (HOC) совместно с Министерством здравоохранения Греции, отменить греческий этап эстафеты Олимпийского огня. Передача Олимпийского огня произойдет, как и было запланировано, 19 марта 2020 года. Международный олимпийский комитет подтверждает свою полную приверженность Олимпийским играм Токио 2020, - отмечается в официальном заявлении МОК.

Оргкомитету "Токио-2020" было сообщено, что греческий этап Эстафеты Олимпийского огня отменен.

Токио-2020 будет продолжать тесно сотрудничать со всеми соответствующими организациями, включая МОК и Греческий олимпийский комитет. Токио-2020 вернет Олимпийский огонь в Японию, и в соответствии с политикой противодействия коронавирусу, установленной национальным правительством, мы будем работать в тесном сотрудничестве со всеми муниципалитетами и связанными с ними организациями в Японии, чтобы обеспечить безопасное начало Эстафеты Олимпийского огня 26 марта. Совместно с МОК и всеми соответствующими организациями мы продолжим тесное сотрудничество по мере того, как мы готовимся обеспечить безопасное и надежное открытие Игр Токио-2020 24 июля 2020 года, как и планировалось, - заключили в оргкомитете Олимпийских игр-2020.





Олимпийские игры-2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио. На данный момент в связи с разразившейся по миру пандемией коронавируса, доподлинно не известно, пройдут ли главные старты четырехлетия в срок, допустят ли зрителей, либо Игры будут перенесены на осень или на следующий год. МОК пока не рассматривает план Б, японские власти периодически делают осторожные заявления о том, что окончательное решение о сроке проведения Олимпиады примут в мае, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире.

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