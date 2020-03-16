"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Температура и слабость - мои основные симптомы.
Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель Ольга Куриленко заразилась коронавирусом, передает zakon.kz.
Об этом она сообщила в Instagram.
Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез! - написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
В 1995 году, в возрасте 16 лет, Куриленко переехала работать в Париж. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.
Ранее 12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!