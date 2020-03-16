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"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Температура и слабость - мои основные симптомы.

Фото : amic.ru16 марта 2020, 09:26

Украинская и французская актриса кино и телевидения, модель Ольга Куриленко заразилась коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом она сообщила в Instagram.

Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез! - написала она.

В 1995 году, в возрасте 16 лет, Куриленко переехала работать в Париж. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Ранее 12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.


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