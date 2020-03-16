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Как правильно кашлять: челлендж запустили в Казахстане

Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей.

Фото : kleo.ru16 марта 2020, 09:29

Казахстанский доктор запустил челлендж #кашляйправильно, передает zakon.kz.

Дмитрий Киреев выложил в instagram видео с девочкой, которая наглядно показывает, как надо правильно кашлять и чихать.

Научим страну кашлять и чихать правильно! Спасибо @ainurzhaxylykova Стартанули челлендж #кашляйправильно. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей.

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????????Научим страну кашлять и чихать правильно! Спасибо @ainurzhaxylykova Стартанули челлендж #кашляйправильно ❗️Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. ❗️Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. ❗️По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот. ❗️Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить. ❗️Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения. ⚠️В Алматы тест на коронавирус проводят три аккредитованные лаборатории. Если у вас или ваших близких есть подозрение на вирус либо проявляются симптомы, санитарные врачи рекомендуют обратиться: ✅в поликлинику по месту жительства (в субботу они работают до вечера); ✅в инфекционную городскую больницу; ✅по номеру 103; ✅на телефон горячей линии МЗ РК 1406; ✅позвонить на горячую линию по номерам: 382-35-36; 382-33-50. ????Ходить в лабораторию самостоятельно не нужно. Там не принимают пациентов. #докторкиреев #коронавирус #некашляй #неплюй

Публикация от Д О К Т О Р К И Р Е Е В (@doctor_kireyev) 15 Мар 2020 в 4:44 PDT

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.
Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.

В Алматы тест на коронавирус проводят три аккредитованные лаборатории. Если у вас или ваших близких есть подозрение на вирус либо проявляются симптомы, санитарные врачи рекомендуют обратиться:
в поликлинику по месту жительства (в субботу они работают до вечера);
в инфекционную городскую больницу;
по номеру 103;
на телефон горячей линии МЗ РК 1406;
позвонить на горячую линию по номерам: 382-35-36; 382-33-50.

Ходить в лабораторию самостоятельно не нужно. Там не принимают пациентов.


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