На сколько хватит зерна и мяса в Казахстане?

Имеющегося в стране зерна достаточно для обеспечения населения, формирования семенного и фуражного фонда.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на правчасе в мажилисе парламента, посвященном мерам по насыщению внутреннего рынка страны сельскохозяйственной продукцией отечественного производства рассказал о запасах зерна и мяса, передает корреспондент zakon.kz.

Глава ведомства напомнил, что по итогам уборки урожая прошлого года намолочено 17,4 млн тонн зерна, что на 2,9 млн тонн или 14% меньше уровня 2018 года.

На сегодняшний день по республике в наличии имеется 10,2 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 7,8 млн тонн. Внутреннее потребление зерна до 1 июля составит порядка 5,8 млн тонн, пшеницы – 3,8 млн тонн. Экспортный потенциал составляет 3,1 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 2,7 млн тонн. Переходящий остаток составит порядка 1,3 млн тонн, - сказал Омаров.

Таким образом, по его словам, имеющегося в стране зерна достаточно для обеспечения населения, формирования семенного и фуражного фонда.

При этом Продовольственной контрактной корпорации сформирован неснижаемый запас в объеме 604 тысяч тонн зерна, - уточнил он.

Касательно мяса, он сообщил, что его производство в убойном весе за 2019 год увеличилось на 5,8% и составило 1,1 млн тонн.

Увеличение производства мяса обусловлено ростом поголовья сельхозживотных. За последние 5 лет поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 23,3% и составило 7,4 млн голов, по мелкому рогатому скоту поголовье составило 19,1 млн. голов, рост на 6,6%, лошадей – 2,8 млн голов рост на 45,8%, - перечислил министр.

Омаров добавил, что в целом обеспеченность по мясу составляет более 85%.

При этом, по так называемому "красному мясу": говядина, баранина, конина и свинина, доля импорта не превышает 5 % от общего потребления. Завозится только замороженное мясо для переработки. Исключение составляет мясо птицы, по нему доля импорта во внутреннем потреблении составляет 44,7%. В целом по классификации ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) считается, что продовольственная безопасность обеспечивается, когда потребление на 80% обеспечивается за счет отечественного производства, - заключил глава Минсельхоза.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!