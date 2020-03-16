Казахстан похож на свалку импортных товаров - депутат

Кто угодно может реализовывать свою продукцию, кроме отечественных производителей.

На правительственном часе в мажилисе парламента, посвященном мерам по насыщению внутреннего рынка страны сельскохозяйственной продукцией отечественного производства, депутат Карибай Мусырман возмутился обилию импортных товаров на полках казахстанских магазинов зачастую "дешевого фальсификата", передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас Казахстан превратился в свалку всевозможных импортных товаров, кто угодно у нас вправе реализовывать свою продукцию, кроме отечественных производителей, - сказал Мусырман.

По его словам, на рынки и базары местная продукция не может попасть из-за рыночной мафии, которая "отдает предпочтение дешевому импортному фальсификату и заставляет производителей продавать свою продукцию по завышенной цене".

Со стороны крупных торговых центров имеет место ретро-бонусы. По сведениям, практика вымогательства ретро-бонусов со стороны крупных торговых объектов достигает до 30% от стоимости товаров. Они также ставят условия по отсрочке платежа по 2-3 месяца за поставленную продукцию. У нас не выстроена система товаропроизводящей сети, где производители продуктов питания с непосредственным потребителем связывают сервисно-заготовительные организации, перерабатывающие предприятия, оптово-распределительные центры - там длинная цепочка посредников, - констатировал мажилисмен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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