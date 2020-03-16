Личный прием граждан отменили в коммунальных предприятиях Алматы
В 8 районах организованы круглосуточные дежурства аварийных бригад, спец. техники и рабочего персонала на устранение аварийных случаев на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения.
Управление энергоэффективности Алматы приняло ряд мер в связи с коронавирусом, передает zakon.kz.
В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, Управление энергоэффективности проводит следующие мероприятия на период ЧП короновирусной инфекции среди населения города:
1. Проведены инструктаж, оповещения и Штабные учения на коммунальных предприятиях;
2. В 8 районах организованы круглосуточные дежурства аварийных бригад, спец. техники и рабочего персонала на устранение аварийных случаев на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения;
3. Назначены ответственные лица из числа руководителей на предприятиях по бесперебойному энергоснабжению города на период ЧС;
4. Все коммунальные предприятия работают в Штатном режиме;
5. Личные приемы граждан в коммунальных предприятиях отменены;
6. Организована санитарная обработка рабочих мест;
7. Рабочий персонал обеспечен всеми необходимыми защитными средствами, это медицинские маски, перчатки, антисептики и другие защитные средства.
Согласно сайту zhkh.kz, к коммунальным предприятиям города Алматы относятся:
ГКП "Холдинг Алматы Су"
АО "Алматинские тепловые сети"
АО "Алматиский электрические станции"
АО "Алматытеплокоммунэнерго"
ТОО "Алматылифт"
АО "Алматыгаз"
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
ТОО "АлматыЭнергоСбыт"
АО "Алматыгорсвет"
Г К П "Северо-Восточный Энергетический Комплекс"
АО "Алматыинжстрой"
АО "КазТрансГаз - Алматы"
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