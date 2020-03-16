Личный прием граждан отменили в коммунальных предприятиях Алматы

В 8 районах организованы круглосуточные дежурства аварийных бригад, спец. техники и рабочего персонала на устранение аварийных случаев на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения.

Управление энергоэффективности Алматы приняло ряд мер в связи с коронавирусом, передает zakon.kz.

В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, Управление энергоэффективности проводит следующие мероприятия на период ЧП короновирусной инфекции среди населения города:

1. Проведены инструктаж, оповещения и Штабные учения на коммунальных предприятиях;

2. В 8 районах организованы круглосуточные дежурства аварийных бригад, спец. техники и рабочего персонала на устранение аварийных случаев на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения;

3. Назначены ответственные лица из числа руководителей на предприятиях по бесперебойному энергоснабжению города на период ЧС;

4. Все коммунальные предприятия работают в Штатном режиме;

5. Личные приемы граждан в коммунальных предприятиях отменены;

6. Организована санитарная обработка рабочих мест;

7. Рабочий персонал обеспечен всеми необходимыми защитными средствами, это медицинские маски, перчатки, антисептики и другие защитные средства.

Согласно сайту zhkh.kz, к коммунальным предприятиям города Алматы относятся:

ГКП "Холдинг Алматы Су"

АО "Алматинские тепловые сети"

АО "Алматиский электрические станции"

АО "Алматытеплокоммунэнерго"

ТОО "Алматылифт"

АО "Алматыгаз"

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

ТОО "АлматыЭнергоСбыт"

АО "Алматыгорсвет"

Г К П "Северо-Восточный Энергетический Комплекс"

АО "Алматыинжстрой"

АО "КазТрансГаз - Алматы"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В связи с этим в Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения.

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