В Кыргызстане приняли ряд мер в связи с угрозой коронавируса

Самое важное с выступления премьера Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Премьер-министр Кыргызстана озвучил ряд жестких мер в связи с тяжелой ситуацией в мировой экономике и угрозой проникновения в страну коронавируса, передает zakon.kz.

По сообщениям киргизских СМИ, Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительство начало работать усиленно и без выходных.

Также известно, что в Кыргызстане вводится государственное регулирование цен на муку и другие продукты. Для каждого региона будет своя стоимость. За необоснованное повышение цены примут жесткие меры

Курс доллара в соседней стране будут держать на уровне 73 сома за единицу американской валюты.

Власти также заявили о том, что закупят муку с зерном и готовы достать запасы из госматрезервов

Напомним, что граница с Казахстаном будет открыта для товарооборота. В нашей стране курс доллара в обменных пунктах колеблется на уровне 425-440 тенге за единицу американской валюты.

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