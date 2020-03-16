Озвучены основные причины роста цен на продукты

Бизнес-сообщество требует мер регулирования торговли на рынках и базарах.

На правчасе в мажилисе, посвященном мерам по насыщению внутреннего рынка страны сельскохозяйственной продукцией отечественного производства, вице-спикер палаты Владимир Божко назвал основные причины роста цен на продукты питания, передает корреспондент zakon.kz.

"Как показывает анализ, рост цен обуславливается по двум причинам. Первое - это рост затрат на производство сельскохозпродукции. Растет цена сельхоз техники, электричества, солярки, питьевой и поливной воды, ввозимых из-за границы ветеринарных препаратов, премиксов, удобрений. У нас дорогие и короткие кредиты, да и таких недостаточно. Отсутствует качественная кормовая база, особенно недостает поливных земель, а производство сельхозтехники у нас топчется на месте. Отрицательное влияние на сельхозпроизводство оказывает урбанизация. Идет социальное опустынивание сельских территорий. С 2010 по 2018 годы из АПК выпало 1,2 млн человек. Возрастает дефицит специалистов", - сказал Божко.

При этом он напомнил, что депутатами неоднократно ставился вопрос о перераспределении средств по программе «Нурлы жер» в интересах села, но «кардинальных перемен не произошло».

Но особый вклад в дело роста инфляции вносит торговля. По справке Казахского НИИ экономики сельского хозяйства и развития сельских территорий, посредники и субъекты торговой деятельности присваивают 70-75% розничной цены. Министр Султанов привел на заседании правительства пример, когда в Кокшетау от производителя до магазина стоимость продуктов вырастала в 3 раза. На фоне доходности сельхозпроизводств в лучшем случае 5-10% это беспрецедентно несправедливо. Бизнес-сообщество требует мер регулирования торговли на рынках и базарах, где засилье базарных смотрящих исключает доступ к прилавку сельхозтоваропроизводителей, а владельцы рынков необоснованно повышают стоимость своих услуг. Думаю, здесь свое слово должны сказать прокуратура и органы власти на местах, - подчеркнул замруководителя мажилиса.

Также, по его словам, не менее важный вопрос - это защита рынка продовольственных товаров от недоброкачественной продукции и контрафакта, ввозимого из-за рубежа.

"В России, Белоруссии, Украине, да и, наверное, у нас за счет применения пальмового масла снижается стоимость молочных продуктов. В отдельных сырных продуктах, поступающих из-за рубежа, вообще нет молока и сливочного масла. Статистика обнаружения нарушений качества продукции Минздравом РК красноречиво показывает, что государство обязано усиливать работу по защите рынка и качества товаров", - заключил Божко.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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