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В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса

Результаты аналогичных испытаний в материковом Китае будут опубликованы к концу апреля.

Фото : moskva.bezformata.com16 марта 2020, 13:00

Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.

Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания "Ремдесивира" в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы - госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии - начнут набирать пациентов для испытаний, - рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 (заболеванием, вызываемым новым коронавирусом) уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля. Вместе с тем тайваньские ученые тоже недавно самостоятельно синтезировали "Ремдесивир" на случай, если он окажется эффективным в лечении коронавируса.

Как лечат коронавирус в Гонконге

Как сообщило агентство Нг Тин-янь, "в настоящее время пациентам, у которых было диагностировано заболевание COVID-19, предлагается в основном поддерживающее лечение", в том числе антибактериальные препараты и внутривенные инъекции.

По ее словам, при ухудшении состояния здоровья пациентов переводят в отделение интенсивной терапии.

В некоторых случаях может применяться вспомогательная искусственная вентиляция легких - неинвазивная и инвазивная - или экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности - прим. корр.), - добавила доктор.- Наши специалисты предоставят лечение каждому пациенту с COVID-19 в соответствии с его состоянием. Им могут быть назначены противовирусные препараты, в том числе интерферон, рибавирин, ингибиторы протеасом. Эффективность и побочные эффекты препаратов будут тщательно контролироваться.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время 61 заболевший остается в стационаре, 84 пациента выписаны, еще четыре случая завершились летальным исходом.


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