Больных коронавирусом среди сотрудников АО НК "ҚТЖ" нет

Кассиры, дежурные и другие работники данных вокзалов обеспечены масками, защитными перчатками и антисептиками.

В связи с поступающими запросами от СМИ по поводу якобы заболевших коронавирусом COVID-19 сотрудников АО НК "ҚТЖ", в компании отметили, что таких на данный момент нет, передает zakon.kz.

После перелета на рейсах Москва-Нур-Султан и Франкфурт – Нур-Султан несколько сотрудников компании были определены на домашний карантин, так как в самолете вместе с ними летели пассажиры, заболевшие коронавирусом. Тест на COVID-19, сданный ими, показал отрицательный результат. В настоящее время они находятся на домашнем карантине. Больных коронавирусом среди сотрудников АО НК "ҚТЖ" на данный момент нет, - сообщили в компании.

Дополнительно сообщается, что АО "НК "ҚТЖ", начиная с января текущего года, предпринимаются заблоговременные меры по профилактике коронавируса. Так, с 1 февраля 2020года сокращены маршруты следования пассажирских поездов Алматы – Урумчи и Нур-Султан – Урумчи до станции Достык.

Совместно с Департаментом качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по г. Нур-Султан разработана Инструкция, регламентирующая порядок действий работников поездной бригады при подозрении у пассажира или обслуживающего персонала коронавируса.

В пассажирских поездах АО "Пассажирские перевозки" размещена наглядная информация и памятка для пассажиров, в мультимедийных порталах фирменных и коммерческих поездов размещены видеоролики по профилактике коронавируса. В пути следования не менее 4 раз проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. На случай выявления заболевания в поездах предусмотрены дезинфицирующие средства, медицинские маски и др. (ветошь, ведра, тетради для учета).

Кроме того АО "НК "ҚТЖ" принимает меры безопасности и профилактики распространения коронавируса на железнодорожных вокалах Казахстана. Особое внимание уделяется вокзалам, расположенным в городах Нур-Султан, Алматы, Семей и Достык.

Кассиры, дежурные и другие работники данных вокзалов обеспечены масками, защитными перчатками и антисептиками. Также проведены инструктажи персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. На всех вокзалах по стране обеспечен неснижаемый запас специальных моющих средств, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!