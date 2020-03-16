Как пережить коронавирусную депрессию

Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет.

Переживания по поводу короновируса усиливаются. Психолог Наталия Холоденко, рассказала как бороться с коронавирусной депрессией, сообщает zakon.kz.

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1. Не думать и не говорить постоянно о вирусе и вообще о проблемах. Жалоба ослабляет иммунную систему человека. Если вы тревожитесь, нарисуйте это и порвите.

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2. Существует понятие "социальное заражение", когда люди накручивают друг друга в разговоре, а говорить о короновирусе долго нечего. Мы почти ничего не знаем. Поэтому тормозите всех, кто начинает вас втягивать в свои страхи: это тоже инфекция для ваших эмоций.

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3. Если дети из-за карантина остаются дома. Составьте список игр и важных дел, которые могут заменить сидение у телевизора и компьютера. Мы с вами в детстве как-то были заняты. Поручите миссию — помочь семье.

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4. Отличный повод перейти на более здоровое питание. Убираем сладости, кетчуп, печенье, соки. Быстрые углеводы дают прилив энергии, которые ребенок не может выработать в квартире. И вообще сладкое ослабляет организм и создает идеальную среду для инфекций и грибков. Поэтому скажите, что это профилактика короновируса)). А то будет сидеть и есть всякую ерунду с утра до вечера.

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5. Конечно, многие могут побежать делать запасы домой. Люди любят быть "умнее всех". Битвы в супермаркетах происходят часто, но в этом нет необходимости. Уже многие пережили разведение жучков в крупах, которыми многократно запасались.

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6. Пару минут в день уделите концентрации на чем-то очень приятном. Красивых цветах, воспоминаниях или месте. И дайте себе ощутить это наслаждение. Каждый день обязательно посвятите хотя бы 15 минут физкультуре. Вирусы боятся сильных и позитивных людей.

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7. Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет.

У нас все отлично! Жизнь — это изменение, стабильность превращает человека в ленивца. Поэтому с новыми проблемами приходит новая активность, возможности и решения, - написала она на своей странице в Facebook.

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