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У госпитализированного жителя села Теренколь коронавирус не обнаружен

Пациент остается на излечении от простудного заболевания.

Фото : pavon.kz16 марта 2020, 13:49

55-летний житель села Теренколь вернулся из США транзитом через Москву. 15 марта он обратился с жалобами к врачам на плохое самочувствие. Бригада скорой помощи госпитализировала пациента в инфекционное отделение областной больницы, передает zakon.kz.

Как прокомментировали Павлодар-онлайн в управлении здравоохранения, утром 16 марта получены анализы.

- Реакция на коронавирусную инфекцию Covid-19 отрицательная. Пациент остается на излечении от простудного заболевания, - сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1641 человек, на домашнем карантине – 981 человек.


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