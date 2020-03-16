Какая погода будет на Наурыз в Нур-Султане и Алматы

Преимущественно ожидаются дождь и порывистый ветер.

Согласно прогнозу Казгидромета на 21-22 марта 2020 года, в праздничные дни в Нур-Султане и Алматы ожидаются осадки (преимущественно дождь), порывистый ветер, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", в связи с прохождением атмосферных фронтов, в Нур-Султане 21 марта будет облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2+3°С, днем 0, +5°С.

22 марта, также будет облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4+1°С.

По городу Алматы 21 марта ожидается переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +15+20°С.

22 марта также будет облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +12+17°С.

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