Три казахстанки пытались скрыть факт пребывания в Испании и Италии

Они ссылались на то, что за их здоровьем наблюдали врачи круизного лайнера.

В департаменте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области сообщили, что три жительницы Актау путешествовали на круизном лайнере, заезжали в Испанию и Италию, сообщает zakon.kz.

По информации Caravan.kz, женщины пытались скрыть этот факт, рассказав, что не контактировали с больными в этих странах, так как у них была однодневная экскурсия по городу, общественные места они не посещали. Периодически за их здоровьем наблюдали медицинские работники круизного лайнера.

- У нас уже есть практика, когда наши граждане, прилетая через Москву, хотят скрыть, что они находились в странах категории 1А, неблагополучных по коронавирусу. Гражданам Казахстана можно передвигаться в РФ по удостоверениям личности. Однако мы усилили работу санитарного карантинного контроля (СКП) международного аэропорта Актау и с 5 марта требуем у пассажиров паспорта при прохождении через границу РК, - сообщает пресс-служба департамента.

Женщин из аэропорта увезли на карете скорой помощи и доставили по месту жительства. Две из них – родственницы, проживают отдельно. С них взяли расписку об обязательном соблюдении домашнего карантина и об административной и уголовной ответственности при нарушении обязательств.

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