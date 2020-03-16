Алматинцы встревожены незаконным вводом вблизи их домов АЗС

Судом вынесено решение о сносе АЗС, которое вступило в законную силу, однако судебные исполнители не исполняют его.

В Турксибском районе Алматы в непосредственной близости от жилых домов в нарушение закона построена АЗС. Жители опасаются, что это скажется на их здоровье и безопасности проживания и требуют снести ее, сообщает zakon.kz.

В Турксибском районе Алматы на пересечении пр. Суюнбая, южнее ул. Кожедуба, вблизи жилых домов и впритык к существующей АЗС Petrol Asia, застройщик незаконно возвел АЗС.

Жители близлежащих домов обеспокоены незаконным вводом в эксплуатацию АЗС в непосредственной близости от их домовладений и опасаются, что это негативно скажется на их здоровье и безопасности проживания.

После многочисленных судебных разбирательств, специализированным межрайонным экономическим судом Алматы было установлено следующее.

Во-первых, застройщик нарушил противопожарные расстояния между АЗС и санитарно-защитную зону до ближайших жилых домов.

Во-вторых, отсутствует проект обоснования санитарно-защитной зоны.

В-третьих, строительство АЗС застройщик вел в жилой зоне застройки, что недопустимо.

В-четвертых, нарушил водоохранную зону реки Малая Карасу.

В-пятых, строить АЗС в водоохранной зоне запрещено, проект строительства АЗС застройщик через государственную экспертизу не проводил, т.е. отсутствует итоговое заключение филиала РГП "Госэкспертиза" Алматы.

В настоящее время указанное решение вступило в законную силу, никаких прав на земельный участок у застройщика не имеется, все правоустанавливающие документы аннулированы.

В дальнейшем по иску КГУ "Управление градостроительного контроля Алматы" было вынесено решение о сносе АЗС. Решение также вступило в законную силу, однако на протяжении семи месяцев государственными судебными исполнителями решение не исполняется. Вопреки требованиям закона судебные исполнители, действуя в интересах застройщика, заняли безучастную позицию, всячески оттягивая исполнение, лоббируя тем самым интересы и оказывая данному юридическому лицу неправомерное предпочтение и содействие в уходе от ответственности.

Застройщик, опираясь на покровительство, поддержку и безграничную помощь должностных лиц Управления градостроительного контроля, акимата и Департамента юстиции Алматы, продолжает игнорировать закон и не исполняет вступившее в законную силу решение суда о сносе незаконно возведенной АЗС, создающей угрозу безопасности для проживания граждан.

Недавно истцу - Общественному объединению "За чистый воздух" стало известно, что застройщик, не согласившись с решением суда об аннулировании прав на земельный участок, подал в Верховный суд ходатайство о пересмотре в кассационном порядке гражданского дела, несмотря на то, что ранее высшая судебная инстанция уже дважды отказывала застройщику в удовлетворении ходатайства. При этом законом установлено, что в случае отказа в удовлетворении ходатайства, оно подлежит возврату без рассмотрения. Однако, несмотря на данное требование закона, Верховный суд в не предусмотренном процессуальном порядке, нарушая единообразие в толковании и применении судами норм права, принял ходатайство застройщика к рассмотрению и уже назначил судебное заседание на 18 марта 2020 года.

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