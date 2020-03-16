Токаев: Здоровье детей – наш приоритет
Школьники в стране отправлены на каникулы.
Фото : Акорда16 марта 2020, 14:11
Касым-Жомарт Токаев выступил с видеобращением и отметил, что самое главное - это здоровье детей, передает zakon.kz.
Он уточнил, что усиливается охрана общественного порядка.
Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу. Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов, - сказал он.
По его словам, временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей.
Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей – наш приоритет, - считает глава государства.
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