Токаев: Здоровье детей – наш приоритет

Школьники в стране отправлены на каникулы.

Касым-Жомарт Токаев выступил с видеобращением и отметил, что самое главное - это здоровье детей, передает zakon.kz.

Он уточнил, что усиливается охрана общественного порядка.

Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу. Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов, - сказал он.

По его словам, временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей.

Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей – наш приоритет, - считает глава государства.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!