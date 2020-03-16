Токаев подписал новый специальный Указ

Таким образом страна сэкономит драгоценное время и средства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к народу Казахстана рассказала о подписании нового Указа, передает zakon.kz.

Я подписал Указ "О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства". Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах, - сказала Токаев.

Президент страны в связи с объявленным в Казахстане чрезвычайным положением с 16 марта на 30 суток из-за пандемии коронавируса выразил уверенность, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности.

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