Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Режим работы спецЦОНов не изменился

График работы центров обслуживания населения не изменился.

Фото : almaty.tv16 марта 2020, 15:07

СпецЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, передает zakon.kz.

В пресс-службе "Правительства для граждан" прокомментировали рассылку о приостановлении работы спецЦОНов, пишет kolesa.

В ведомстве сообщили, что все их учреждения работают в штатном режиме — с 9:00 до 20:00.

Никаких распоряжений об изменении графика или закрытии учреждений в госкорпорации пока не получали.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты