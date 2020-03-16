Режим работы спецЦОНов не изменился

График работы центров обслуживания населения не изменился.

СпецЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, передает zakon.kz.

В пресс-службе "Правительства для граждан" прокомментировали рассылку о приостановлении работы спецЦОНов, пишет kolesa.

В ведомстве сообщили, что все их учреждения работают в штатном режиме — с 9:00 до 20:00.

Никаких распоряжений об изменении графика или закрытии учреждений в госкорпорации пока не получали.

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