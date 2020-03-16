Режим работы спецЦОНов не изменился
График работы центров обслуживания населения не изменился.
Фото : almaty.tv16 марта 2020, 15:07
СпецЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, передает zakon.kz.
В пресс-службе "Правительства для граждан" прокомментировали рассылку о приостановлении работы спецЦОНов, пишет kolesa.
В ведомстве сообщили, что все их учреждения работают в штатном режиме — с 9:00 до 20:00.
Никаких распоряжений об изменении графика или закрытии учреждений в госкорпорации пока не получали.
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