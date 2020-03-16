Заразившийся коронавирусом россиянин описал первые симптомы

Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - давление в верхней части груди.

Заболевший коронавирусом россиянин, чемпион мира по кайтсерфингу, Петр Тюшкевич, описал первые симптомы, передает zakon.kz.

Житель Санкт-Петербурга вернулся из Европы 15 марта. Никаких симптомов болезни у него не было, но он решил сдать анализы, пишет Рамблер.

Тест оказался положительным, и уже через день у Петра стали проявляться признаки болезни.

Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - давление в верхней части груди. Четвертый - уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками, - написал Тюшкевич в своем Instagram.

Сейчас он лечится в московской больнице в Коммунарке.

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