Заразившийся коронавирусом россиянин описал первые симптомы
Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - давление в верхней части груди.
Заболевший коронавирусом россиянин, чемпион мира по кайтсерфингу, Петр Тюшкевич, описал первые симптомы, передает zakon.kz.
Житель Санкт-Петербурга вернулся из Европы 15 марта. Никаких симптомов болезни у него не было, но он решил сдать анализы, пишет Рамблер.
Тест оказался положительным, и уже через день у Петра стали проявляться признаки болезни.
Первый - першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй - постепенно появляется сухой кашель. Третий - давление в верхней части груди. Четвертый - уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками, - написал Тюшкевич в своем Instagram.
Сейчас он лечится в московской больнице в Коммунарке.
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Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России???????? но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею???????????????????????? Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА, потому что вы точно НЕ хотите им заразиться)
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