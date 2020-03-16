В Иране установят контроль над передвижением граждан внутри страны

Оставайтесь дома - Роухани.

Власти Ирана будут устанавливать контроль над поездками граждан внутри страны из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

Подобное решение принято за несколько дней до нового года (Ноуруз), который отмечается в стране 20 марта - ближе к празднику и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок.

Министерство здравоохранения и МВД согласовали один план, который, надеюсь, будет действовать с завтрашнего дня - на выездах из различных провинций, на шоссейных дорогах будет проводиться контроль населения – измерение температуры, - сообщил Роухани по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

В определенных случаях, отметил президент, лица будут направлены в карантин домой, в некоторых - в больницу и не смогут продолжить свой путь.

Следуя рекомендации министерства здравоохранения, я также повторно советую дорогим иранцам: оставайтесь дома – пусть это будет лозунгом этого года, - сказал Роухани в ходе выступления.

Прежде власти Ирана неоднократно говорили, что не намерены вводить в городах карантин в связи с распространением коронавируса.

Ранее подобный контроль был установлен при въездах в города: власти ограничили перемещение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал.

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число случаев заболевания, по последним данным, составляет 13938, из которых 724 со смертельным исходом. Почти 4,6 тысячи человек выздоровели.

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