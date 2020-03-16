Житель Молдавии продавал в аэропорту Алматы кухонные ножи и был арестован

В отношении правонарушителя были составлены сразу два административных протокола за приставание в общественных местах и торговлю в неустановленных местах.

В Алматы транспортные полицейские привлекли к административной ответственности гражданина Республики Молдова за повторное правонарушение, передает zakon.kz.

Так, во время патрулирования транспортными полицейскими в аэропорту города Алматы был выявлен иностранец, который находясь в общественном месте назойливо приставал к пассажирам, предлагая свои услуги по продаже кухонных ножей, - рассказали в полиции.

В ходе проверки был установлен и задержан 26-летний гражданин Республики Молдова не являющийся субъектом предпринимательства.

В отношении правонарушителя были составлены сразу два административных протокола за приставание в общественных местах (ст. 449 ч.3 КРКоАП) и торговлю в неустановленных местах (204 ч.2 КРКоАП), он привлечен к административному штрафу в размере 10 МРП.

Также по решению Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы мужчина был арестован на 1 суток.

Напоминаем, согласно законодательства РК для лиц совершивших правонарушение по ст. 449 КРКоАП впервые будет наложен штраф в размере 5 МРП, за повторность в течении года будет предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до пяти суток, перечисленные действия совершенные иностранными гражданами влекут административный арест до 5 суток либо административное выдворение за пределы РК, - сообщили в транспортной полиции.

С начала текущего года сотрудниками ДП на транспорте и его линейных подразделений за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 12 460 граждан, в том числе за приставание в общественных местах привлечены 623 человека.

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