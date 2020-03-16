Муж Заворотнюк поселился в клинике

Врачи продолжают бороться за ее здоровье.

Фигурист Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за больной актрисой Анастасией Заворотнюк, передает zakon.kz.

Петр Чернышев проводит с любимой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает. Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета.

Заворотнюк регулярно навещает и мама — проводит с ней весь день, уезжает только под вечер. Близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну, врачи продолжают бороться за ее здоровье.

Ранее Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время обратилась к поклонникам. Дочь "няни" эмоционально поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период жизни".

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