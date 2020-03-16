Карантинное отделение по коронавирусу откроют близ Алматы
Казахстанцев, прибывших из стран категории 1А и 1В, планируется помещать на карантин в больницу села Панфилово (ранее п. Табаксовхоз).
Карантинное отделение по коронавирусу для казахстанцев, прибывших из-за рубежа, откроется в селе Панфилово (ранее п. Табаксовхоз) Алматинской области, сообщает zakon.kz.
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????Внимание! Уважаемые жители Талгарского района! ⠀ Доводим до вашего сведения! Что, в связи с профилактикой коронавируса, Сельская больница (табак совхоз), полностью подготовлена для приёма наших граждан, прибывших из дальнего зарубежья, на карантин из стран категории 1А и 1В ⠀ Только на КАРАНТИН, НЕ ДЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ!!! ⠀ Для дальнейшей нашей безопастности! Мед.персонал временно переезжает в поликлинику п.Енбекши, где будет проводить прием. (В случае изменения информации, мы будет подробно оповещать вас) ⠀ ‼️Карантин ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТНОСИТСЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛТСТВА К ПАНФИЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ОКРУГУ! ⠀ ⠀ Спасибо за понимание Всем.
Внимание! Уважаемые жители Талгарского района! Доводим до вашего сведения, что в связи с профилактикой коронавируса Сельская больница (поселок Табаксовхоз), полностью подготовлена для приема наших граждан, прибывших из дальнего зарубежья, на карантин из стран категории 1А и 1В. Только на карантин, не для заболевших! Для дальнейшей нашей безопасности! Медперсонал временно переезжает в поликлинику поселка Енбекши, где будет проводить прием. В случае изменения информации мы будет подробно оповещать вас, – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что карантин предусмотрен только для тех, кто относится по месту жительства к Панфиловскому сельскому округу.
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