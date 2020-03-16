Сильный черный дым прокомментировали в ДЧС Алматы

Возгорание ликвидировано.

На склоне горы в микрорайоне Думан горел сухостой, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, в 13-23 в микрораойне Думан произошло возгорание сухостоя на склоне горы.

Загорание сухостоя на склоне горы отдельными очагами на общей площади 3 Га. Принятыми мерами ДЧС в 16-27 возгорание ликвидировано, - отметили в департаменте.

Кроме того, по информации ДЧС, еще горит сухостой в микрорайоне Боралдай по улице Асанова.

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