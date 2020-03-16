Сильный черный дым прокомментировали в ДЧС Алматы
Возгорание ликвидировано.
Фото : пресс-служба16 марта 2020, 16:46
На склоне горы в микрорайоне Думан горел сухостой, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Алматы, в 13-23 в микрораойне Думан произошло возгорание сухостоя на склоне горы.
Загорание сухостоя на склоне горы отдельными очагами на общей площади 3 Га. Принятыми мерами ДЧС в 16-27 возгорание ликвидировано, - отметили в департаменте.
Кроме того, по информации ДЧС, еще горит сухостой в микрорайоне Боралдай по улице Асанова.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011826-9f975a2cff619640d39c6280dc1023b9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...