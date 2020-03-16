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На различные сроки осуждены бывшие налоговики и таможенники за взятки

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Фото : kazlenta.kz16 марта 2020, 17:12

Антикоррупционной службой РК в мае 2019 года завершено досудебное расследование в отношении экс-заместителя руководителя Департамента государственных доходов по ЮКО Н. Тенлибаева и других должностных лиц таможенной службы по фактам взяточничества, передает zakon.kz.

Тенлибаеву и другим должностным лицам инкриминировано получение взяток в особо крупном размере, путем вымогательства, в группе лиц от предпринимателей при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности на сопредельном участке границы Таможенного союза с Республикой Узбекистан, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Всего на скамье подсудимых находились 16 фигурантов, из них 13 должностных лиц: заместитель руководителя ДГД Тенлибаев, руководитель управления УТК ДГД Ештаев, руководители таможенных постов Байсапаров, Джумабаев, Оспанов, заместитель таможенного поста Бекжанов, главные специалисты постов Аскарбеков, Абилдабеков, Ізтілеу, Ескараев, Джумагулов, Табылдиев, Калекеев и 3-ое доверенных лиц – пособники: Маликов, Тешабаев и Ералханов.
16 марта текущего года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента все подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.

В частности, к 10 годам лишения свободы осуждены: Тенлибаев, Байсапаров; к 7 годам лишения свободы осуждены: Джумабаев, Абилдабеков, Бекжанова, Джумагулов, Изтилеу, Табылдиев; к 6 годам лишения свободы осужден: Аскарбеков; к 4 годам лишения свободы осуждены Оспанов, Ералханов; к одному году лишения свободы осуждены Маликов и Тешабаев.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.


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