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"Астана Опера" переходит на дистанционный режим работы

При театре создан оперативный штаб.

Фото : Астана Опера16 марта 2020, 17:25

Театр "Астана Опера" переходит на дистанционный режим работы, сообщает zakon.kz.

Коллектив театра внимательно ознакомился с телевизионным обращением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Артисты и сотрудники театра полностью поддерживают те меры, которые введены в Казахстане в связи с пандемией коронавируса. Считаем абсолютно оправданным запрет на культурно-массовые мероприятия, - отметили в администрации театра.

В связи с введением чрезвычайного положения, коллектив ГТОБ "Астана Опера" с 16 марта переходит на дистанционный режим работы. При театре создан оперативный штаб.

Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медслужбы по месту проживания, - сказал Касым-Жомарт Токаев в обращении.

Важно отметить, что все те, кто не успел сдать свои билеты, приобретенные в кассах театра, смогут это сделать после снятия режима чрезвычайного положения в Казахстане. Зрители, купившие билеты онлайн посредствам "Тикетона", могут сдавать их в режиме текущего времени.

Благодарим вас за понимание и надеемся на скорую встречу с нашим дорогим зрителем!


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