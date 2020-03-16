В Туркестанской области усиливают меры по борьбе с пандемией

На территории области вводится режим повышенной готовности.

В целях обеспечения безопасности населения страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев издал Указ о введении с 16 марта на территории республики чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял постановление по реализации Указа Президента РК и поручил осуществить ряд мероприятий, передает zakon.kz.

В частности, для предотвращения распространения инфекции на территории области вводится режим повышенной готовности. Работодателям осуществляющим деятельность на территории области поручено обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Кроме того, по поручению главы региона запрещается проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

В тоже время поручено принять меры по обеспечению объектов социальной инфраструктуры санитайзерами и кожными антисептиками, памятками по профилактике коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в соответствии с постановлением, в центре внимания акима области вопросы усиления охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Более того, усилят работу по проведению разъяснительной работы по ограничению массового скопления людей и стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Помимо этого, поручено обеспечить регулярную (на каждой конечной остановке) обработку общественного транспорта с применением дезинфицирующих средств, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками и санитайзерами для обработки рук водителей общественного транспорта.

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