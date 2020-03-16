Двое пьяных жестоко убили мужчину и надругались над его женой

Женщине удалось сбежать от насильников и сообщить в полицию.

В поселке Жана Дауир Алматинской области 11 марта в канализационном колодце был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти, сообщает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 57-летний местный житель, работавший в одном из крестьянских хозяйств. Оперативниками задержаны двое мужчин, без определенного места жительства, 42-х и 25-летнего возраста, - говорится на сайте Polisia.kz.

Как отмечается, они признались в жестоком убийстве и изнасиловании. Следствием установлено, что подозреваемые после совместного употребления спиртных напитков, ворвавшись в жилище супругов, жестоко избили мужчину, а жену изнасиловали.

Затем вывезли пострадавших за село и бросили обоих в канализационный колодец, где продолжили жестокое избиение мужчины и надругательства над женщиной. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Женщине удалось сбежать от насильников и сообщить в полицию.

Суд определил меру пресечения в виде ареста. Факты насильственных действий сексуального характера и изнасилование зарегистрированы по ст.ст. 120 ч. 1, 121 ч. 1 УК РК, убийство переквалифицировано на ст. 99 ч. 2 п. 7 УК РК.

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