В Иране зафиксировали 1053 новых случаев инфицирования коронавирусом

В стране число зараженных приблизилось к 15 тысячам.

Не менее 129 человек скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853", - написал он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.

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