Капкарашка показал, как правильно здороваться во время карантина

Как видно на снимке, вместо рукопожатия можно коснуться человека ногой, при этом тщательно прикрывая лицо, но ни в коем случае не касаться друг друга руками.

Новый коронавирус охватил весь мир, добравшись до Казахстана. И сейчас главная задача каждого человека на Земле - соблюдать правила гигиены и меры предосторожности, чтобы не дать вирусу распространиться. Так как одним из путей передачи коронавируса могут быть рукопожатия, люди во всем мире придумывают иные жесты, чтобы и человека при встрече не обидеть, и не дать шанс коронавирусу попасть в организм. Не остался в стороне и казахстанский певец, "Капкарашка" Нуржан Керменбаев, передает zakon.kz.

Певец предложил новый безопасный способ, как правильно здороваться, чтобы не заразиться COVID-19.

Давайте уважать друг друга издалека, — написал Нуржан и прикрепил фото-пример правильного приветствия во время карантина.

Как видно на снимке, вместо рукопожатия можно коснуться человека ногой, при этом тщательно прикрывая лицо, но ни в коем случае не касаться друг друга руками.

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