В Алматинском акимате дали рекомендации при самоизоляции

Цель домашнего карантина — предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19, напоминает zakon.kz.

Цель домашнего карантина — предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

В акимате Алматы уточнили, что карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий:

1. Есть отдельная комната с отдельным туалетом (отдельная квартира), где контактный (контактные) может находиться изолированно от других членов семьи(соседей).

2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (маски, перчаткам) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.

При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в карантинном стационаре.

Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине:

- Не выходить из дома.

- В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.

- Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

- Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета.

- Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

- По возможности, использовать отдельный туалет.

- При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин:

- Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.

- Исключить посещение посторонними.

- Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

- При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику — то есть не трогать переднюю часть.

- Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.

- Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

- Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

- Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.

Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи/домохозяйства:

- Всем измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно.

- Проветривать помещения не менее 2 раз в день.

- Проводить влажную уборку ежедневно.

- Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

- Каждому члену семьи/домохозяйства использовать отдельные посуду, средства личной гигиены.

- Исключить посещение посторонними лицами.

- Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой

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