Токаев назначил нового главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК

Нурлана Карбенова сменил Нурлан Орманбетов.

Распоряжением главы государства Орманбетов Нурлан Секенович назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Орманбетов ранее уже возглавлял силы воздушной обороны с июля 2013 года по октябрь 2017 года.

Ранее распоряжением главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович был освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Нурлан Секенович Орманбетов родился 12 января 1962 года в поселке Зайсан Восточно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков (1983);

· Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина, слушатель (1993-1996);

· Академия Генерального штаба ВС РФ, слушатель (2008-2010)

Трудовой стаж:

· Летчик истребительного авиаполка, старший летчик, командир звена, заместитель командира и командир эскадрильи, заместитель командира авиационного полка, заместитель командира авиационной базы (1983-2002);

· Командир авиабазы (2002-12.2007);

· Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (12.2007-08.2010);

· Первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (08.2010-08.2012);

· Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВО ВС РК (08.2012-06.2013);

· Главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (27.06.2013-02.10.2017)

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