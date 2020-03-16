В Нур-Султане задержали квартирных воров по "горячим следам"

Сотрудники полиции установили, что задержанные неоднократно судимы по фактам краж и разбойных нападений.

В столице сотрудники Управления полиции района "Алматы" по горячим следам задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в совершение 3-х квартирных краж, передает zakon.kz.

По информации отдела криминальной полиции, задержанные лица совершали кражи по одному сценарию. В выходные дни, они объезжали районы частных домов и выбирали те, где отсутствует освещение – верный признак, что в доме никого нет. Затем, убедившись в отсутствии жильцов, пробирались во двор и путем отжима пластикового окна проникали в дом, где и совершали кражи личного имущества.

Во время задержания подозреваемых, полицейскими были обнаружены по месту их проживания вещественные доказательства, в том числе украденные фотоаппараты, часы, личные вещи потерпевших, а также крупная сумма денег.

Кроме того, обнаружены перчатки, инструменты, ключи, камуфлированная форма.

В ходе проводимого расследования по фактам краж, сотрудники полиции установили, что задержанные неоднократно судимы по фактам краж и разбойных нападений.

Полицейскими ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК.

Задержанные водворены в Изолятор временного содержания Департамента полиции г. Нур-Султана.

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