Минсельхоз РК: Перебоев с обеспечением продуктами нет

Не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на ввоз и транзит продукции АПК.

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на брифинге в СЦК заверил, что перебоев с обеспечением продуктами социально значимого назначения нет, передает корреспондент zakon.kz.

Ситуация стабильная с обеспечением продуктами социально значимого назначения на сегодня перебоев нет. Кроме этого ветеринарные и фитосанитарные службы будут работать в штатном режиме на всех объектах торговли, - сказал он.

При этом Омаров сообщил, что не будут вводиться дополнительные ограничения по коронавирусу на ввоз и транзит продукции АПК, но в то же время будет усилена работа ветеринарных и фитосанитарных контрольно-пропускных постов на границе с государствами-членами ЕАЭС и третьим странами.

"На сегодня на границе имеется 119 постов, их работа усилена, вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается. Вся входящая продукция в усиленном режиме проверяется и обрабатывается химикатами. Разрешен ввоз/транзит продукции АПК из ЕАЭС и третьих стран на всех транспортных средствах – авиа, жд, морским путем. Все документы оформляются быстро и в штатном режиме", - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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