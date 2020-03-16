Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Благодаря этому ученые смогут лучше бороться болезнью, которую этот вирус вызывает.

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147. Результаты опытов ученых опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает zakon.kz.

Мы хорошо знаем, что для проникновения в организм вирус использует рецептор ACE2. Однако поскольку он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов, то борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции, – пишут ученые.

Как пишет tass.ru, вирус SARS-COV-2, который вызвал вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких. Эти выросты, как ученые выяснили уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности SARS – другого опасного вируса, возбудителя атипичной пневмонии.

Китайские ученые из Четвертого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии (Пекин) выяснили, что для ого, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель COVID-19 использует как минимум еще один путь. Это белковый рецептор CD147.

К этому открытию ученые пришли, обратив внимание на то, что вирус SARS использует эти молекулы во время проникновения в клетки человека и других млекопитающих. Кроме того, специалисты выяснили, что эти молекулы играют важную роль в борьбе с другими вирусными инфекциями и малярией. Руководствуясь этой идеей, китайские специалисты обработали культуру клеток легких антителами, которые блокируют работу CD147 и попытались заразить их коронавирусом SARS-CoV-2.

Оказалось, что распространение вируса полностью блокировали даже относительно небольшие концентрации синтетических антител. Позже, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа, ученые подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147. Эти результаты говорят о том, что уже созданные препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с эпидемией SARS-COV-2, считают ученые.

О новом коронавирусе

Сейчас в мире зарегистрировано более 169 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 6,5 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 77 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 148 странах, включая Россию.

Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины или змеи.

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