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Алия Назарбаева призвала казахстанцев не отчаиваться и быть сильными

Наша сила в чистоте наших мыслей, в духовной практике, в желании помочь ближнему.

Фото : vk.com16 марта 2020, 18:55

Общественный деятель РК, младшая дочь Елбасы Алия Назарбаева на своей странице в Инстаграм призвала казахстанцев не отчаиваться и быть сильными, передает zakon.kz.

Сегодня, когда весь мир борется с вирусом, хочу обратиться к вам с призывом не отчаиваться и быть сильными. Сейчас, как никогда, мы нужны нашим детям и родителям. Наша сила в чистоте наших мыслей, в духовной практике, в желании помочь ближнему. Благодарю медицинских работников и всех, кто сейчас оберегает нас и нашу страну, не боясь за себя. А тех, кто вынужден оставаться дома, прошу не поддаваться на провокации, пересылая негатив, а провести время с максимальной пользой для себя и своей семьи, - написала она.


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