В Акмолинской области начали массовое производство масок

Сейчас на заводе трудятся 34 швеи, а после поступления дополнительного материала шитье масок будет организовано в две смены, что позволит увеличить их выпуск до 8 тыс. в сутки.

В связи с обострением в стране ситуации вокруг пандемии коронавируса для обеспечения жителей области средствами индивидуальной защиты в Кокшетау приступили к массовому пошиву защитных масок, сообщает управление внутренней политики региона.

Акционерным обществом "Тыныс", являющимся крупным машиностроительным предприятием в Акмолинской области, начато изготовление масок по 4 тыс. штук в смену.

Сейчас на заводе трудятся 34 швеи, а после поступления дополнительного материала шитье масок будет организовано в две смены, что позволит увеличить их выпуск до 8 тыс. в сутки.

Маска представляет собой многоразовый прорезиненный тканевый слой, внутрь которого помещается марлевая повязка. Ее можно менять при необходимости. На сегодня завод уже обеспечил масками 700 своих работников, а также принимает заказы от кокшетауского автобусного парка, железнодорожного и автовокзалов, военно-силовых структур, - рассказал начальник швейного цеха АО "Тыныс" Ажибек Медебай.

К производству масок в регионе активно присоединился средний и малый бизнес. Сейчас в Кокшетау в этом направлении также трудятся швейное предприятие "Кокше Спецодежда", ателье "Акай", дизайн-студия "Тринити" и другие.

Во многих аптеках наблюдаются недостаточные объемы средств индивидуальной защиты, поэтому меня очень радует, что наши местные бизнесмены не остаются в стороне от этой проблемы, а наоборот усердно занялись массовым производством специальных масок, даже те, для кого это в новинку, - поделился житель Кокшетау Рустам Жуманалин.

Как отметили в управлении внутренней политики региона, производство масок наладили и представители гражданского сектора.

Так, в Фонд помощи молодым матерям "Ана үйі" силами своих подопечных с привлечением волонтеров начал шить марлевые повязки для жителей областного центра.

К слову, Общественный фонд "Ана үйі" - это благотворительный проект, организованный в регионе 2014 году с целью профилактики социального сиротства и уменьшения количества детей, ежегодно попадающих в детские дома.

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