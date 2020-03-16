Порядка 10 тыс. человек отказались от заграничных поездок по турпутевкам из-за коронавируса

На данный момент, на отдыхе по путевкам за рубежом находится 4 556. Основная масса из них находится в Египте – 2 246, в ОАЭ - 573 человека, в Тайланде – 466 человек, в Индии – 216, на Мальдивах – 244 человек – МКС РК.

Порядка 10 тыс. человек отказались от заграничных поездок по туристическим путевкам из-за коронавируса. С момента объявления чрезвычайного положения в путешествия не поедет 5,5 тыс. человек. Ранее более 4 тыс. человек уже обратились в туристические агентства с просьбой отменить забронированные туры. Об этом сегодня на брифинге в Службу центральных коммуникаций рассказала вице-министр культуры и спорта Оркен Бисакаев, передает корреспондент zakon.kz.

Туроператоры несут потери в связи с ограничением на выезд. По нашим расчетам в период ЧП от поездок откажется 5,5 человек, на сумму 2,7 млрд тенге. На данный момент, на отдыхе по путевкам за рубежом находится 4 556. Основная масса из них находится в Египте – 2 246, в ОАЭ - 573 человека, в Тайланде – 466 человек, в Индии – 216, на Мальдивах – 244 человек, - сообщил он.

Он также обратил внимание, что правительством и министерством предпринимаются меры по своевременному возвращению казахстанских туристов. На данный момент обсуждается технический и финансовый вопрос о полетах авиакомпаний Эйр Астана и Скат, для возврата туристов.

Сегодня рейс Эйр Астаны по направлению в Шарм-Аль-Шейх уже вылетел. Этим рейсом, по нашим данным должно вернуться 223 туриста, - добавил он.

К слову, до объявления ЧП, казахстанцы стали отменять свои запланированные поездки. Так от путевок отказалось более 4 тыс. человек.

- Основные проблемы, с которыми столкнулись люди – отказ возврата билет без штрафа. Данный вопрос был рассмотрен нами с участием КГА. Было получено решение – возвращать билеты без штрафов в полном объеме, - сообщил вице-министр.

По его словам, в адрес правительства поступают обращения от представителей туристского сообщества, с просьбой оказания господдержки, в сложный период.

Все обращения нами фиксируются и всесторонне анализируются. Нами рассматриваются различные варианты господдержки, в настоящий момент они прорабатываются, и будут озвучены в ближайшее время, - заверил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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