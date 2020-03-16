Конституционный суд подтвердил законность обнуления сроков Путина

Заседание проходило в закрытом режиме.

Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона. Об этом сообщается в понедельник в заключении КС, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации, – говорится в документе.

Закон о внесении изменений в основной закон РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 марта – в этот же день Конституционный суд страны начал экстренное заседание по проверке внесенных поправок на конституционность. Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, а его решение должно быть озвучено в семидневный срок.

Напомним, 10 марта перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего главы государства. Владимир Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием если законность подтвердит Конституционный суд.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!