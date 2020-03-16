Более 350 тыс. масок дополнительно завезли в Нур-Султан

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с представителями аптечных сетей и дистрибьютеров.

Акиматом столицы совместно проработан вопрос с дистрибьютором по поставке дополнительных масок в Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с представителями аптечных сетей и дистрибьютеров.

Самая главная наша задача - обеспечить крупные сети масками и антисептиками. Сегодня, 16 марта, поступила очередная партия - более 350 тыс. масок, также поставим антисептики. Эту работу совместно с СК "Фармация" будем вести на долгосрочной системной основе. К сожалению, учитывая повышенный спрос на средства защиты, недобросовестные участники рынка начали поднимать цены. Сейчас надо показать сплоченную и слаженную работу. Только совместными усилиями мы преодолеем этот непростой период, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Стоит отметить, что аптеки в одни руки выдают не более пяти масок, - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Маски поступили в сети аптек: Биосфера, Саламат Z, Иммуно плюс, Старый лекарь, UDM - КЗ, Феникс, Базикова, Частная Аптека 99, Фармаком, Гиппократ МФК Астана, Жардем компания, Астана Оник, Алсун Астана, Aidamed, Максима фарм, Исакова А.А, Оркен фарм, Стофарм, Еврофарма.

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