Мамин потребовал обеспечить стабильность цен на продукты питания

Премьеру доложили о работе торговых центров

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное совещание по обеспечению стабильности цен на социально-значимые товары и проведению профилактических мероприятий по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в торговых центрах, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О работе крупных торговых центров в городах республиканского значения и областях, а также вопросах ценообразования доложили акимы регионов, владельцы и руководители торговых сетей. Рекомендации по усилению санитарных и дезинфекционных мер на торговых объектах представили министр здравоохранения Е. Биртанов, а также министр торговли и интеграции Б. Султанов.

В текущих условиях одними из ключевых задач являются обеспечение продовольственной безопасности, недопущение роста цен на социально-значимые продукты питания и товары первой необходимости. Акиматам, крупным оптовым поставщикам и владельцам торговых сетей необходимо тесно взаимодействовать в целях обеспечения бесперебойности поставок товаров по приемлемым для населения ценам, — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил необходимость активного использования ресурсов социально-предпринимательских корпораций и стабилизационных фондов.

Торговые объекты, реализующие продовольственные товары, являются важным звеном обеспечения жизнедеятельности населения. В целях безопасности необходимо следить за обеспечением всех санитарно-эпидемиологических норм. Персонал торговых объектов должен быть обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами индивидуальной защиты, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что акиматам необходимо придерживаться разработанной Правительством Инструкции по реализации Указа Президента о введении чрезвычайного положения, где отражены основные моменты работы торговых объектов.

"Важно обеспечить стабильность цен на социально-значимые продукты питания и предметы первой необходимости", — подчеркнул А. Мамин.

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