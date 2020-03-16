Верховный Суд принимает меры в рамках Чрезвычайного положения

Верховный Суд, принимая ограничения, отмечает наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека.

Верховным Судом в связи с введением Главой государства чрезвычайного положения в республике из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 принят ряд мер, сообщает zakon.kz.

О режиме работы судов республики в рамках ЧП рассказал руководитель пресс-службы Верховного Суда РК Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook.

1. Отложены на более поздние сроки рассмотрение судебных дел, по которым процессуальные сроки не наступили (в т.ч. путем приостановления, отложения, продления сроков и т.д.).

2. Судебные процессы рекомендовано проводить дистанционно с применением IT-технологий (ВКС, в т.ч. мобильного приложения "TrueConf").

3. Рассмотрение уголовных дел и материалов, связанных с сокращенными сроками разрешения (следственные суды, дела ускоренного, приказного, согласительного производства и т.д.), в порядке исполнения приговора, а также административных дел, по которым задержаны или арестованы лица рекомендуется осуществлять с учётом указанных рекомендаций в условиях максимальной изоляции и безопасности для вовлеченных лиц.

4. Приостановлены проведение приёмов граждан во всех судах республики до завершения чрезвычайного положения.

5. Суды ориентированы на принятие превентивных мер, рекомендованных Правительством, в т.ч. предусматривающие использование средств измерения температур тела, гигиены и дезинфекции.

6. Отменены семинары, конференции, рабочие заседания, а также участие судей и сотрудников судов в указанных мероприятиях вне здания судов.

7. Население, исполнительные и правоохранительные органы, адвокатские сообщества, а также СМИ просим с понимаем относиться к сложившейся ситуации и отложить обращения/передачу дел и материалов в суды на более поздние сроки.

Верховный Суд, принимая ограничения, отмечает наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека. Указанные меры направлены на минимизацию угрозы жизни и здоровью граждан. Такие подходы применяются во многих странах мира.

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