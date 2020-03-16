Казахстанцам вернут деньги за билеты на все развлекательные мероприятия

Об этом объявил казахстанский вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев.

Казахстанцам вернут деньги за билеты на развлекательные мероприятия, сообщает zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 марта на брифинге объявил казахстанский вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев.

"Деньги вернут за все отмененные концерты и прочие мероприятия, которые выпали на время режима ЧП из-за коронавируса", - говорится в сообщении Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram.

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