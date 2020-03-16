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Регламентирован порядок въезда и выезда с территории Казахстана

Все граждане РК, в настоящее время находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию РК.

Фото : Yablor.ru16 марта 2020, 21:55

Граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию страны, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в СЦК заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев.

Начиная с 08.00 часов 16 марта 2020 года введено ограничение на въезд и выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев за исключением:

граждан РК, ранее выехавших на территорию иностранного государства при их возвращении в РК;

граждан РК, выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

иностранцев, ранее въехавших на территорию РК для их выезда из РК;

персонала дипломатической службы РК и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в РК по приглашению МИД РК;

членов локомотивных поездных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

обслуживающего персонала трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений;

иностранцев, лиц без гражданства, обладателей видов на жительство на территории РК, иностранцев, являющихся членами семей граждан РК при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, их родители и дети). Также приостанавливается пропуск жителей через места пересечений на казахстанско-российской государственной границе, функционирующих в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.

В тоже время вводится ограничение на выезд граждан РК за рубеж.

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