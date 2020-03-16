Российский публицист Невзоров утверждает, что коронавирус щадит курильщиков

Он заключил, что "вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого".

Известный публицист Александр Невзоров заявил, что коронавирус не берет курильщиков, сообщает zakon.kz.

Об этом российский журналист рассказал в Instagram и сослался на европейских ученых.

Журналист заявил, что сначала китайские специалисты опубликовали статистику, согласно которой 85% людей, больных коронавирусом, не курят. Невзоров уточнил, что после этого данные решили проверить в самом авторитетном профильном научном издании Европы — журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии.

Среди заболевших курильщиков 1,4%. Все остальные сторонники ЗОЖ, - ссылается на данные журнала Невзоров.

Невзоров заключил, что "вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого", так как болезнь сломала представление о курении, как "об абсолютном зле". Журналист поиронизировал, что вирус не выносит запах табака.

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