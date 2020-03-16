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Российский публицист Невзоров утверждает, что коронавирус щадит курильщиков

Он заключил, что "вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого".

Фото : Kolibri.press16 марта 2020, 22:21

Известный публицист Александр Невзоров заявил, что коронавирус не берет курильщиков, сообщает zakon.kz.

Об этом российский журналист рассказал в Instagram и сослался на европейских ученых.

Журналист заявил, что сначала китайские специалисты опубликовали статистику, согласно которой 85% людей, больных коронавирусом, не курят. Невзоров уточнил, что после этого данные решили проверить в самом авторитетном профильном научном издании Европы — журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии.

Среди заболевших курильщиков 1,4%. Все остальные сторонники ЗОЖ, - ссылается на данные журнала Невзоров.

Невзоров заключил, что "вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого", так как болезнь сломала представление о курении, как "об абсолютном зле". Журналист поиронизировал, что вирус не выносит запах табака.


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