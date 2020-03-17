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В США начались испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

Первая инъекция была введена менеджеру небольшой технологической компании.

Фото : BizLive17 марта 2020, 00:30

В США начались первые клинические испытания экспериментальной вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Испытания проходят в Сиэтле, в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research. В них участвуют 45 добровольцев.

Первая инъекция была введена менеджеру небольшой технологической компании. Всего участники испытаний в течение месяца получат по две дозы вакцины.

Пока неизвестно, когда будет готова вакцина.


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